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Amethi News: बंद मिला महिला और दंत चिकित्सक कक्ष

Thu, 10 Sep 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 10 Sep 2026 12:30 AM IST
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The chambers of the female doctor and the dentist were found closed.
 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी के ओपीडी के बाहर लगी मरीजों की भीड़। -संवाद
अमेठी सिटी। वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप के बीच सीएचसी अमेठी की ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ गई। रोजाना करीब 600 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को ओपीडी में डॉ. सौरभ और डॉ. देवेश मरीजों का इलाज करते मिले। उधर, महिला चिकित्सक व दंत चिकित्सक के न मिलने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। कई मरीज घंटों इंतजार के बाद बिना इलाज लौट गए।
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दोपहर 11:43 बजे ओपीडी के प्रथम तल पर महिला चिकित्सक डॉ. साहिना बानो के कक्ष में ताला लगा मिला। परसांवा निवासी कुलदीप ने बताया कि वह सुबह नौ बजे पत्नी रेशमा को दिखाने पहुंचे थे, मगर दोपहर तक चिकित्सक नहीं आईं। चिकित्सक के आने की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
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तिवारीपुर की सुमन, शुकुलपुर की बीना और महिमा समेत कई महिलाएं कक्ष के बाहर चिकित्सक का इंतजार करती मिलीं। दंत रोग विभाग में भी डॉ. अभजीत मौजूद नहीं थे। कक्ष में एक सहायक बैठी थी। दांतों की समस्या लेकर पहुंचे मरीजों को उपकरण उपलब्ध न होने की बात कहते हुए वापस कर दिया गया।
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वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ने से ओपीडी में भीड़ रही। बुखार, सर्दी-जुकाम और अन्य वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज चिकित्सकों के कक्षों के बाहर कतार में खड़े रहे। ऐसे समय में चिकित्सकों की उपलब्धता न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।
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