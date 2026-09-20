Amethi News: ओवरटेक कर एसयूवी रोकी, फायरिंग का आरोप

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भेंटुआ ब्लॉक के बंदोईया गांव निवासी अजय तिवारी का बेटा यश तिवारी लखनऊ में रहकर एलएलबी की पढ़ाई करता है। उसके साथ हथकिला गांव निवासी आदर्श तिवारी भी रहता है। वह बीए का छात्र है। यश के मुताबिक शनिवार शाम दोनों एसयूवी से लखनऊ से अमेठी लौट रहे थे।बाईपास के आगे पीछे से आई कार में सवार युवकों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया। आरोप है कि दोनों कुछ समझ पाते, इससे पहले युवकों ने वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। यश ने तीन राउंड फायरिंग की बात कही। गोली लगने से एसयूवी का शीशा टूट गया। घटना के पीछे पुराने विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से एक खोखा मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।सीओ कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर गई थी। जांच के दौरान गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई है। अभी मामले में तहरीर नहीं मिली है। घटना की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।