Amethi News: निबंध में अरुण अव्वल

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भाषण में आराध्या, निबंध में अरुण और पोस्टर प्रतियोगिता में रश्मि ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। भाषण प्रतियोगिता में वर्षा मिश्रा ने दूसरा और शुभी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। निबंध में आराध्या दूसरे और अंशिका अग्रहरि तीसरे स्थान पर रहीं।पोस्टर प्रतियोगिता में शुभी ने दूसरा और वर्षा ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि पढ़ाई के साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है।प्रतियोगिताओं से तार्किक सोच, अपनी बात रखने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे भी ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया।