Amethi News: संदिग्ध हालात में ट्रेन की चपेट में आया श्रमिक, मौत

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सियाराम के बेटे अमित कुमार ने बताया कि पिता शनिवार को घर से निकले थे। काफी देर तक नहीं लौटने पर परिवार के लोग चिंतित हो गए। उन्होंने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों से जानकारी ली, लेकिन सियाराम का कोई पता नहीं चला। रात में जानकारी मिली कि अमेठी की ओर आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में देवीपाटन के पास एक व्यक्ति आ गया है।परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान सियाराम के रूप में की। अमित ने बताया कि पिता मजदूरी करते थे। वह देवीपाटन के पास कैसे पहुंचे और ट्रेन की चपेट में आने की स्थिति कैसे बनी, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।सीओ मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि रेलवे की ओर से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। परिजनों की ओर से किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालसियाराम की मौत के बाद पत्नी सुशीला का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे अमित, अरविंद, अमरनाथ और अमन पिता की मौत से गमगीन हैं। बेटियां उर्मिला, माधुरी और पुष्पा भी पिता को खोने के गम में बिलख रही हैं।