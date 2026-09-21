Amethi News: मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 2336 मरीजों का उपचार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में सुबह से ही मरीजों की कतार लगी रही। जिले के 30 पीएचसी में आयोजित मेले में 2336 मरीजों की जांच कर उपचार किया गया। इनमें वायरल, बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी, पेट दर्द और कमजोरी की शिकायत वाले मरीज अधिक रहे। 19 गंभीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया।
जामों के नंदमहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही मरीज पहुंचने लगे। सुबह 11 बजे डॉ. गौरव सिंह और डॉ. विकास मोहन गुप्ता मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दे रहे थे। नंदमहर निवासी रामलली ने बताया कि उन्हें एक सप्ताह से जुकाम, बुखार, खांसी और चक्कर आने की समस्या है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला।
मेले में पहुंचीं इसी गांव की सरिता ने बताया कि उन्हें 15 दिनों से जुकाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने पर राहत नहीं मिली तो मेले में चिकित्सक को दिखाया। नदियावां निवासी अनीता देवी ने बताया कि गैस की समस्या के कारण खाने-पीने का मन नहीं करता है।
विज्ञापन
निजी चिकित्सक से उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिकित्सक ने दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सर्दी-जुकाम और वायरल की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली।
चिकित्सकों ने लोगों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने और बुखार-दस्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी। मेले में फार्मासिस्ट शिवपाल, सीएचओ निशा, आदित्य और बृजभूषण आदि मौजूद रहे।
इसी तरह अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले में मरीजों का उपचार किया गया।
विज्ञापन
जामों के नंदमहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही मरीज पहुंचने लगे। सुबह 11 बजे डॉ. गौरव सिंह और डॉ. विकास मोहन गुप्ता मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दे रहे थे। नंदमहर निवासी रामलली ने बताया कि उन्हें एक सप्ताह से जुकाम, बुखार, खांसी और चक्कर आने की समस्या है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला।
विज्ञापन
मेले में पहुंचीं इसी गांव की सरिता ने बताया कि उन्हें 15 दिनों से जुकाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने पर राहत नहीं मिली तो मेले में चिकित्सक को दिखाया। नदियावां निवासी अनीता देवी ने बताया कि गैस की समस्या के कारण खाने-पीने का मन नहीं करता है।
विज्ञापन
निजी चिकित्सक से उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिकित्सक ने दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सर्दी-जुकाम और वायरल की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली।
चिकित्सकों ने लोगों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने और बुखार-दस्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी। मेले में फार्मासिस्ट शिवपाल, सीएचओ निशा, आदित्य और बृजभूषण आदि मौजूद रहे।
इसी तरह अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले में मरीजों का उपचार किया गया।