Amethi News: मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 2336 मरीजों का उपचार

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जामों के नंदमहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुबह से ही मरीज पहुंचने लगे। सुबह 11 बजे डॉ. गौरव सिंह और डॉ. विकास मोहन गुप्ता मरीजों की जांच कर उन्हें दवाएं दे रहे थे। नंदमहर निवासी रामलली ने बताया कि उन्हें एक सप्ताह से जुकाम, बुखार, खांसी और चक्कर आने की समस्या है। बाहर से दवा लेने के बाद भी आराम नहीं मिला।मेले में पहुंचीं इसी गांव की सरिता ने बताया कि उन्हें 15 दिनों से जुकाम, बुखार, खांसी और सिर दर्द की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने पर राहत नहीं मिली तो मेले में चिकित्सक को दिखाया। नदियावां निवासी अनीता देवी ने बताया कि गैस की समस्या के कारण खाने-पीने का मन नहीं करता है।निजी चिकित्सक से उपचार कराने के बाद भी आराम नहीं मिला। चिकित्सक ने दवा देने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें सर्दी-जुकाम और वायरल की समस्या है। घरेलू उपचार और बाहर से दवा लेने के बाद भी राहत नहीं मिली।चिकित्सकों ने लोगों को सफाई रखने, स्वच्छ या उबला पानी पीने और बुखार-दस्त होने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी। मेले में फार्मासिस्ट शिवपाल, सीएचओ निशा, आदित्य और बृजभूषण आदि मौजूद रहे।इसी तरह अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले में मरीजों का उपचार किया गया।