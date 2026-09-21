Amethi News: श्रीराम के आदर्श जीवन में अपनाएं

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उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, संयम और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और मर्यादा का त्याग नहीं किया। इसी कारण श्रीराम का चरित्र आज भी समाज के लिए आदर्श बना हुआ है। प्रवाचक ने कहा कि मनुष्य को भी अपने आचरण में विनम्रता रखते हुए माता-पिता, गुरु, बुजुर्गों और जरूरतमंदों का सम्मान करना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं।कथा के दौरान प्रवाचक ने श्रद्धालुओं से श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस दौरान यजमान धर्मेंद्र त्रिवेदी, सचिन मिश्र, आलोक त्रिवेदी, अमन मिश्र, रिक्की तिवारी और अनुराग मिश्र आदि मौजूद रहे।