Amethi News: कच्चा मकान गिरा, दादी और नातिन हुईं घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 21 Sep 2026 12:48 AM IST
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भादर। रामगंज के संसारीपुर गांव में शनिवार रात कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय मकान में सो रहीं हीरावती (65) और उनकी नातिन ज्योति (12) मलबे में दब गईं। मकान गिरने की आवाज और परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। हादसे में हीरावती और ज्योति को मामूली चोटें आईं। परिवार के लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक मकान गिरने से सभी घबरा गए थे। आसपास के लोगों के पहुंचने से दोनों को जल्द बाहर निकाला जा सका।
घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार अजय सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया और हादसे में हुए नुकसान की जानकारी जुटाई।
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राजस्व कर्मियों ने मकान की स्थिति और नुकसान का आकलन किया। ग्रामीणों ने जर्जर मकान में रह रहे परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।
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ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। हादसे में हीरावती और ज्योति को मामूली चोटें आईं। परिवार के लोगों ने बताया कि रात के समय अचानक मकान गिरने से सभी घबरा गए थे। आसपास के लोगों के पहुंचने से दोनों को जल्द बाहर निकाला जा सका।
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घटना की जानकारी मिलने पर तहसीलदार अजय सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त मकान का जायजा लिया और हादसे में हुए नुकसान की जानकारी जुटाई।
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राजस्व कर्मियों ने मकान की स्थिति और नुकसान का आकलन किया। ग्रामीणों ने जर्जर मकान में रह रहे परिवारों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।