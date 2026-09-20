Amethi News: 28 बार की शिकायत, नहीं मिला कब्जा

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जमीन पर कब्जा पाने के लिए लगातार तहसील के चक्कर लगा रहा हूं। पवन ने कहा कि जमीन का मामला लंबे समय से अधिकारियों के सामने रखने के बाद भी उसे कब्जा नहीं मिल पाया। उन्होंने इसके लिए तहसील प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया।बेसारा पूरब निवासी माता प्रसाद ने दूसरी बार शिकायत करते हुए बताया कि विपक्षियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हदबरारी की कार्रवाई होने के बाद भी जमीन पर कब्जा नहीं मिला। आरोप लगाया कि विपक्षी उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। पलिया चंदापुर निवासी अमन तिवारी भी दूसरी बार शिकायत लेकर पहुंचे।उन्होंने बताया कि उनकी संक्रमणीय भूमि है, जो आबादी से लगी है।आरोप है कि कुछ ग्रामीण आबादी के साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। गौरीगंज में हसरमपुर निवासी माया देवी ने एडीएम ज्योति सिंह को बताया कि रंजिश के चलते 14 सितंबर को विपक्षियों ने घर में घुसकर उनकी पिटाई की। उनका कहना था कि घटना के बाद थाने में पांच बार शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।