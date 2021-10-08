विज्ञापन



सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी के साथ ही प्रमुख मंदिरों में होगा दुखदुरिया का आयोजन।





मेला

सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में लगेगा मेला।





खेलकूद प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय हाईस्कूल पीढ़ी में होगी खेलकूद प्रतियोगिता।





सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौरीगंज में होगी सामान्य ज्ञान प्रतियागिता।





किसान गोष्ठी

सुबह 10:00 बजे। भेंटुआ के कनकसिंहपुर गांव में आयोजित होगी किसान गोष्ठी।







शिविर

सुबह 10:00 बजे। बिजली बकाया जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर लगाए जाएंगे शिविर।

सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के कनू गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।

सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिंहपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।



श्रीमद्भागवत कथा

दोपहर 02: 00 बजे। धरईमाफी के बंदोइयां गांव में प्रवाचक शिवेश शास्त्री महाराज सुनाएंगे श्रीमद्भागवत कथा। आयोजक- उमेश चंद्र त्रिपाठी।

दुखदुरिया