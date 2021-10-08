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इससे ब्लॉक मुख्यालय समेत 24 से अधिक पुरवों के करीब दो हजार कनेक्शनधारकों और 10 हजार की आबादी के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। नलों से पानी नहीं आने के कारण ग्रामीण दूर-दराज से पानी लाकर जरूरतें पूरी कर रहे हैं। शिकायतों के बावजूद पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई है। पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।बृजलाल ने बताया कि पानी नहीं मिलने से घरों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। राम सजीवन ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हुई।दीपक ने बताया कि पानी का संकट होने से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि 10 दिन से पाइपलाइन टूटी होने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई जा रही है। पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को दूसरे स्थानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।इससे परिवारों को परेशानी हो रही है। लंबे समय से आपूर्ति बंद रहने के कारण लोगों में नाराजगी है। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार राव ने बताया कि जल्द पाइपलाइन दुरुस्त कराकर जलापूर्ति बहाल कराई जाएगी।