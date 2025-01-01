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प्रवाचक ने कहा कि परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी मजबूती आपसी विश्वास, प्रेम और सहयोग पर निर्भर करती है। परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने के बजाय एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। किसी की बात बुरी लगने पर भी संयम बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वाणी मनुष्य का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। मीठे बोल बिगड़े रिश्तों को भी सुधार सकते हैं, जबकि कटुवचन अपनों के बीच दूरी पैदा कर देते हैं।उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कार केवल धार्मिक प्रवचन सुनने से नहीं आते, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ता है। माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की मदद और अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही सच्चा सदाचार है। युवाओं को भी आधुनिक जीवनशैली के साथ नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए।उन्होंने कहा कि दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय व्यक्ति को पहले अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। श्रद्धालुओं से भागवत कथा के संदेशों को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। कहा कि सेवा, क्षमा, दया और विनम्रता से मन को शांति मिलती है। इस मौके पर मुख्य यजमान उमेश चंद्र त्रिपाठी, शीला त्रिपाठी, अभिषेक कुमार त्रिपाठी, ज्योति त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।