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राहुल सिंह ने बताया कि उनकी चाची पूनम सिंह प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के आहरबिहर गांव निवासी रिश्तेदार शिवा सिंह के साथ बाइक से पीपरपुर के इस्माइलपुर गांव में अपनी बहन ममता के घर जा रही थीं। नेवढ़िया गांव के पास सामने से आ रहे वाहन से बचने के लिए शिवा ने बाइक किनारे की।इसी दौरान बाइक का पहिया सड़क पर पड़ी ईंट पर चढ़ गया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और पीछे बैठीं पूनम सड़क पर गिर पड़ीं। उनके सिर में गंभीर चोट आई। शिवा ने आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी भादर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक चालक ने हेलमेट पहन रखा था। वह गिरने से बच गया और उसे चोट नहीं आई। सीओ श्वेताभ भाष्कर ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। बाइक अनियंत्रित होने से हादसा हुआ, जिसमें महिला की मौत हो गई।