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ज्ञापन में कर्मचारियों ने कहा कि मानव संसाधन नीति 16 वर्षों से लंबित है। इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ी है, मगर मानदेय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। कम आमदनी के कारण परिवार की जरूरतें पूरी करने और दूसरी जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाइयां हो रही हैं। कर्मचारियों ने सम्मानजनक मानदेय वृद्धि के साथ सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सकीय सुविधा और स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की।महासंघ ने विभाग की ओर से मानदेय वृद्धि के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर भी असंतोष जताया। महासंघ ने कहा कि लंबे समय से मांगें लंबित रहने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। महासंघ ने स्पष्ट किया कि मानव संसाधन नीति और समान मानदेय वृद्धि पर उच्च स्तर से निर्णय होने तक कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। इस मौके पर अंशुमन विक्रम सिंह, मोईन अहमद, रमेश दुबे आदि मौजूद रहे।