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म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में सौम्या और सुषमा ने बाजी मारी। खो-खो में अमरीन, रिंकी, ऋषिका, सौम्या, सुषमा और नाजिया ने शानदार प्रदर्शन किया। रस्सीकूद प्रतियोगिता में प्रिया और खुशबू ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में शिवानी और खुशी ने अच्छा प्रदर्शन किया।म्यूजिकल चेयर में फुर्ती और एकाग्रता की परीक्षा हुई तो खो-खो में टीम भावना और तालमेल देखने को मिला। रस्सीकूद में शारीरिक संतुलन और कैरम बोर्ड में एकाग्रता का प्रदर्शन छात्राओं के कौशल को दर्शाता रहा।विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा सिंह ने विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियां भी जरूरी हैं। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग, आत्मविश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।