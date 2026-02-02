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Amethi News: विवाहिता की मौत मामले में चार के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 15 Oct 2026 01:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:06 AM IST
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Case registered against four in connection with married woman's death.
पकड़े गए आरोपी। स्रोत: निजी सूत्र
भादर। पीपरपुर के हीरापुर गांव में रोशनी (23) की मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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अमेठी के बसहूं गांव निवासी रोशनी ने करीब एक साल पहले हीरापुर निवासी राहुल से प्रेम विवाह किया था। मंगलवार सुबह उसका शव मकान के पीछे छत के सहारे साड़ी के फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया था।
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रोशनी की मां विमला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि ससुरालीजन दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया। पुलिस ने पति राहुल कोरी, ससुर सताऊ, सास गुड्डा देवी और रवि कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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क्षेत्राधिकारी श्वेताभ भास्कर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है। विसरा सुरक्षित रखा गया है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।


बुधवार को सुल्तानपुर मार्ग से बाहर जाने की फिराक में मौजूद पति राहुल कोरी और ससुर सताऊ को गिरफ्तार कर चालान किया गया। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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