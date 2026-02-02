फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Car crashes into stationary Bolero; one dead, three injured.

Amethi News: खड़ी बोलेरो से भिड़ी कार एक की मौत, तीन घायल

Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
Car crashes into stationary Bolero; one dead, three injured.
 लोकीपुर गांव के पास हुए हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: स्थानीय नागरिक
मुंशीगंज। टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिलोकपुर के लोकीपुर गांव के पास बुधवार को खड़ी बोलेरो से तेज रफ्तार वैगनआर कार भिड़ गई। हादसे में बोलेरो के पीछे खड़े अयोध्या जिले के परोमा गांव निवासी जमुना प्रसाद सिंह (67) की मौत हो गई। कार सवार मां-बेटे समेत तीन लोग घायल हो गए। गंभीर हालत में मां-बेटे को लखनऊ रेफर किया गया है।
विज्ञापन


जमुना प्रसाद सिंह गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के गौरीगंज स्थित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लोकीपुर गांव के पास चाय पीने के लिए उन्होंने बोलेरो रोक दी। उसी दौरान जमुना प्रसाद वाहन के पीछे खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे।
विज्ञापन


तभी सुल्तानपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बोलेरो से भिड़ गई। हादसे में जमुना प्रसाद के साथ उनके गांव के गौरव मिश्रा और कार सवार मां-बेटे घायल हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


कार में अयोध्या जिले के हैदरगढ़ स्थित शुक्लाहीदीन का पुरवा निवासी उमंग शुक्ला (32) अपनी मां शिवकुमारी (52) के साथ सवार थे। उमंग ने बताया कि उनकी मां के नाम गौरीगंज में एक गैस एजेंसी है। एजेंसी से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए वे जा रहे थे।

उनके मुताबिक, चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई और बोलेरो से भिड़ गई। हादसे के बाद घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने शिवकुमारी और उमंग की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया।


हादसे में जान गंवाने वाले जमुना प्रसाद के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed