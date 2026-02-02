Amethi News: खड़ी बोलेरो से भिड़ी कार एक की मौत, तीन घायल

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जमुना प्रसाद सिंह गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के गौरीगंज स्थित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लोकीपुर गांव के पास चाय पीने के लिए उन्होंने बोलेरो रोक दी। उसी दौरान जमुना प्रसाद वाहन के पीछे खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे।तभी सुल्तानपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बोलेरो से भिड़ गई। हादसे में जमुना प्रसाद के साथ उनके गांव के गौरव मिश्रा और कार सवार मां-बेटे घायल हो गए।कार में अयोध्या जिले के हैदरगढ़ स्थित शुक्लाहीदीन का पुरवा निवासी उमंग शुक्ला (32) अपनी मां शिवकुमारी (52) के साथ सवार थे। उमंग ने बताया कि उनकी मां के नाम गौरीगंज में एक गैस एजेंसी है। एजेंसी से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए वे जा रहे थे।उनके मुताबिक, चालक को झपकी आने से कार अनियंत्रित हो गई और बोलेरो से भिड़ गई। हादसे के बाद घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने शिवकुमारी और उमंग की हालत गंभीर देखते हुए दोनों को लखनऊ रेफर कर दिया।हादसे में जान गंवाने वाले जमुना प्रसाद के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।