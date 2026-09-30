Amethi News: सीएचसी में ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू

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यूनिट के संचालन के लिए कर्मियों की तैनाती पहले ही हो चुकी थी। जरूरी उपकरण और सामग्री उपलब्ध नहीं होने से संचालन नहीं हो सका था। इस दौरान तैनात कर्मचारियों को सुल्तानपुर के ब्लड बैंक की स्टोरेज यूनिट से संबद्ध किया गया था। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से यूनिट शुरू कराने की मांग की थी। सीएचसी की ओर से भी जरूरी उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराने की मांग भेजी गई थी। उपकरण मिलने के बाद बीते दिनों यूनिट का संचालन शुरू कर दिया गया। विज्ञापन



सीएचसी अधीक्षक डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि ब्लड स्टोरेज यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। इससे जरूरतमंद मरीजों और प्रसूताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। यूनिट के संचालन के लिए कर्मियों की तैनाती पहले ही हो चुकी थी। जरूरी उपकरण और सामग्री उपलब्ध नहीं होने से संचालन नहीं हो सका था। इस दौरान तैनात कर्मचारियों को सुल्तानपुर के ब्लड बैंक की स्टोरेज यूनिट से संबद्ध किया गया था। स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से यूनिट शुरू कराने की मांग की थी। सीएचसी की ओर से भी जरूरी उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराने की मांग भेजी गई थी। उपकरण मिलने के बाद बीते दिनों यूनिट का संचालन शुरू कर दिया गया।सीएचसी अधीक्षक डॉ. सौरभ सिंह ने बताया कि ब्लड स्टोरेज यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। इससे जरूरतमंद मरीजों और प्रसूताओं को काफी सहूलियत मिलेगी।

अमेठी। शहर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे इंतजार के बाद ब्लड स्टोरेज यूनिट का संचालन शुरू हो गया है। अब मरीजों और प्रसूताओं को जरूरत पड़ने पर ब्लड के लिए दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। स्थानीय लोगों की कई वर्षों से चली आ रही मांग पूरी होने से सीएचसी की स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है।