Amethi News: भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

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भाजपा जिला महामंत्री विषुव मिश्र और जिला उपाध्यक्ष आशा बाजपेयी के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी का पुतला लेकर निकले। भाजपा कार्यालय से शुरू हुआ जुलूस तांदव-बांदा मार्ग से होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। रास्ते भर कार्यकर्ता कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कार्यालय के गेट पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस पर दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। पुलिस के रोकने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राहुल के पुतले में आग लगा दी।पुतला फूंकने के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन भी मौके पर मौजूद रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और मणिपुर के इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम पर लगे महिला उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कांग्रेस को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए।