Amethi News: कार की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत

विज्ञापन

पूरे मालिक निवासी फिरोज अहमद परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। वह वहां टैक्सी चलाते थे। उनकी मां जरीना ने बताया कि फिरोज करीब एक सप्ताह पहले ही घर आए थे। सोमवार को वह बाइक से किसी काम से अलीगंज जा रहे थे। खड़सा मोड़ के पास उनकी बाइक कार की चपेट में आ गई।हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद मां जरीना का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी समेत अन्य परिजन मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। घटना बंधुआकला क्षेत्र में हुई है। मामले में कार्रवाई वहीं से की जाएगी।