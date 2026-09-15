Amethi News: कार की चपेट में आई बाइक, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 15 Sep 2026 12:19 AM IST
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मुसाफिरखाना। लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर सुल्तानपुर के बंधुआकला के खड़सा मोड़ के पास कार की चपेट में आने से बाइक सवार फिरोज अहमद (35) की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से चला गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया।
पूरे मालिक निवासी फिरोज अहमद परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। वह वहां टैक्सी चलाते थे। उनकी मां जरीना ने बताया कि फिरोज करीब एक सप्ताह पहले ही घर आए थे। सोमवार को वह बाइक से किसी काम से अलीगंज जा रहे थे। खड़सा मोड़ के पास उनकी बाइक कार की चपेट में आ गई।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद मां जरीना का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी समेत अन्य परिजन मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। घटना बंधुआकला क्षेत्र में हुई है। मामले में कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
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पूरे मालिक निवासी फिरोज अहमद परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। वह वहां टैक्सी चलाते थे। उनकी मां जरीना ने बताया कि फिरोज करीब एक सप्ताह पहले ही घर आए थे। सोमवार को वह बाइक से किसी काम से अलीगंज जा रहे थे। खड़सा मोड़ के पास उनकी बाइक कार की चपेट में आ गई।
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हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद मां जरीना का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी समेत अन्य परिजन मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इंस्पेक्टर विवेक सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिली है। घटना बंधुआकला क्षेत्र में हुई है। मामले में कार्रवाई वहीं से की जाएगी।
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