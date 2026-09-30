Amethi News: कच्ची दीवार गिरी, मलबे में दबकर वृद्धा की मौत

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बेटी महदेई ने बताया कि उनकी मां दोपहर में छप्पर के नीचे बैठी थीं। बारिश के कारण कच्ची दीवार में नमी आ गई थी। अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और सुखराजा उसके मलबे में दब गईं। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।हादसे की जानकारी मिलने पर तहसीलदार तिलोई अभिषेक यादव और क्षेत्रीय लेखपाल संदीप पांडेय मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लेखपाल ने घटना की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी है। अधिकारियों ने परिवार से घटना की जानकारी भी ली।तहसीलदार अभिषेक यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार को नियमानुसार अनुमन्य सहायता दिलाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि कच्ची दीवार के मलबे में दबने से वृद्धा की मौत हुई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वृद्धा की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने भी घटना पर दुख जताया।