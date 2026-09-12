Ambedkar Nagar News: चाचा के दाह संस्कार के बाद स्नान करने गए युवक नदी में डूब कर मौत

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मालीपुर के घुरहूपुर गांव निवासी अजय दैनिक मजदूरी करते थे। शुक्रवार को बीमारी के चलते उनके चाचा भुलई (68) का निधन हो गया था। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे परिजन अंतिम संस्कार के लिए नेमपुर घाट पहुंचे। दाह संस्कार के बाद करीब दो बजे अजय नदी में स्नान करने गए। गहरे पानी और तेज बहाव में फंसने से वह डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।अजय के परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं। किसी की शादी नहीं हुई है। एक दिन के अंतराल में चाचा और भतीजे की मौत से परिवार में मातम छा गया। थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि मामला अखंड नगर क्षेत्र का होने के कारण कार्रवाई वहीं की पुलिस करेगी। संवाद