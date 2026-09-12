Ambedkar Nagar News: कक्षा नौ और 11 में पंजीकरण का मौका 30 तक

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बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं, कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों का शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने और अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।डीआईओएस कौस्तुभ सिंह ने बताया कि पंजीकरण के दौरान विद्यार्थियों का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय सहित अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज किए जाएं। फोटो समेत शैक्षिक विवरण भी निर्धारित समय में वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।चार अक्तूबर तक होगी विवरणों की जांचपंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों के विवरणों की जांच का अवसर दिया गया है। एक से चार अक्तूबर तक नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय और फोटो समेत अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। किसी प्रकार की त्रुटि मिलने पर पांच से आठ अक्तूबर तक संशोधन किया जा सकेगा।15 अक्तूबर तक जमा करनी होगी नामावलीहाईस्कूल और इंटरमीडिएट के पंजीकृत विद्यार्थियों की चेकलिस्ट की जांच एक से छह अक्तूबर तक होगी। इसके बाद विद्यालयों को फोटोयुक्त नामावली और कोषपत्र की प्रति तैयार करनी होगी। इसे डीआईओएस कार्यालय में 15 अक्तूबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। विभाग ने सभी विद्यालयों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।