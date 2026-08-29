Ambedkar Nagar News: पांच सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म बोर्ड परीक्षा के फॉर्म

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परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यालयों को परीक्षार्थियों का शुल्क एक सितंबर 2026 तक एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करना होगा। इसके बाद पांच सितंबर तक छात्र-छात्राओं का शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।फॉर्म और डाटा में किसी तरह की त्रुटि होने पर छह से 11 सितंबर तक संशोधन और अपडेट का मौका मिलेगा। इस अवधि में नए छात्र का डाटा अपलोड नहीं किया जा सकेगा। वहीं, फोटोयुक्त नामावली और कोषपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय में सभी विद्यार्थियों के फॉर्म और शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विद्यार्थी के परीक्षा से वंचित होने की स्थिति में संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी।जिले में कुल 368 माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें 32 राजकीय, 60 वित्तपोषित और 276 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों के हजारों छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा-2027 में शामिल होंगे।