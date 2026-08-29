Ambedkar Nagar News: सरयू में डूबी विवाहिता का नहीं मिला सुराग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:34 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 09:34 PM IST
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आलापुर। आलापुर के चहोड़ा घाट पर सरयू नदी में डूबी नवविवाहिता जया पांडेय (19) का शनिवार को चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल सका। परिवार बेटी की तलाश में नदी किनारे डेरा डाले है। आर्थिक तंगी के कारण स्टीमर से खोजबीन का खर्च जुटाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को किसी तरह इंतजाम होने पर स्टीमर पूरे दिन चलाया गया। घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर कम्हरिया घाट तक तलाश की गई, मगर जया नहीं मिली। जया 26 अगस्त को अपनी छोटी बहन शुभी पांडेय (15) के साथ रामनगर दवा लेने गई थी। चहोड़ा घाट पर सरयू नदी के पास दोनों फोटो खींच रही थीं। इसी दौरान जया का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। शुभी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ छूट गया। जया को बचाने के प्रयास में शुभी खुद भी दलदल में फंस गई थी, हालांकि उसकी जान बच गई।
27 अगस्त को एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) टीम ने भी घंटों सघन अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद टीम अयोध्या लौट गई। शुक्रवार को स्टीमर के जरिये नदी के बड़े हिस्से में खोज अभियान चला, लेकिन जया का कोई सुराग नहीं लगा।सीओ आलापुर अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि राजेसुल्तानपुर और आलापुर के गोताखोर तलाश कर रहे हैं, एसडीआरएफ टीम सफलता न मिलने पर वापस लौट गई है।
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शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को किसी तरह इंतजाम होने पर स्टीमर पूरे दिन चलाया गया। घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर कम्हरिया घाट तक तलाश की गई, मगर जया नहीं मिली। जया 26 अगस्त को अपनी छोटी बहन शुभी पांडेय (15) के साथ रामनगर दवा लेने गई थी। चहोड़ा घाट पर सरयू नदी के पास दोनों फोटो खींच रही थीं। इसी दौरान जया का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। शुभी ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ छूट गया। जया को बचाने के प्रयास में शुभी खुद भी दलदल में फंस गई थी, हालांकि उसकी जान बच गई।
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27 अगस्त को एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) टीम ने भी घंटों सघन अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद टीम अयोध्या लौट गई। शुक्रवार को स्टीमर के जरिये नदी के बड़े हिस्से में खोज अभियान चला, लेकिन जया का कोई सुराग नहीं लगा।सीओ आलापुर अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि राजेसुल्तानपुर और आलापुर के गोताखोर तलाश कर रहे हैं, एसडीआरएफ टीम सफलता न मिलने पर वापस लौट गई है।
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