Ambedkar Nagar News: अचानक बिगड़ी शिक्षक की तबीयत, मौत

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आननफानन उन्हें अकबरपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें अयोध्या ले जाने की सलाह दी। रास्ते में उनकी मौत हो गई। पत्नी जानकी का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक की बड़ी बेटी शिवानी (15) और बेटा अविनाश (10) का है। (संवाद)

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जलालपुर। क्षेत्र के अशरफपुर भुआ निवासी शिक्षक रजनीश प्रजापति का शनिवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अयोध्या ले जाते समय निधन हो गया। परिजनों के अनुसार रजनीश प्रजापति भियांव प्राथमिक विद्यालय मठिया में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। शनिवार शाम करीब पांच बजे रजनीश की तबीयत अचानक बिगड़ गई।