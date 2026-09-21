Ambedkar Nagar News: 43 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई

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अकबरपुर पुलिस ने गोहत्या अपराध में संलिप्त आठ लोगों पर कार्रवाई की। इनमें अली अहमद, संतोष यादव, अरुण गौड़, मुख्तार, सीबू, हबीबुल्लाह, समीउद्दीन उर्फ हाजी बाबा और वसीम शामिल रहे। बसखारी संवाद के अनुसार, अब्दुल वला, सोनू, समीम, दानिश, नबीउल्लाह, नाटे और हयात मोहम्मद पर भी निरोधात्मक कार्रवाई हुई। जलालपुर में 20 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।अलीगंज पुलिस ने गोहत्या व पशु क्रूरता के मामलों में आरिफ उर्फ राजू, फिरोज उर्फ कल्लू, आलम और अर्से आलम समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। उम्र अधिक होने के कारण तौफीक, हाजी जावेद, आलम और झिनकू उर्फ हयात मोहम्मद को परिजनों को सौंपा गया। सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य गोहत्या में संलिप्त लोगों का सत्यापन और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। (संवाद)