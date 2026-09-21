Ambedkar Nagar News: शिवबाबा धाम के पास लगे अखिलेश के विवादित पोस्टर

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होर्डिंग में अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर की तस्वीरें लगाई गई थीं। पोस्टर पर ‘माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश’ जैसे आरोप लिखे थे। ये होर्डिंग शिवबाबा धाम परिसर के अंदर-बाहर और तिवारीपुर मार्ग पर लगाए गए थे। विज्ञापन

मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एलआईयू की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस पोस्टर लगाने वालों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है। विज्ञापन विज्ञापन

सपा जिलाध्यक्ष जंगबहादुर यादव ने आरोप लगाया कि समाज में वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से भाजपा से जुड़े लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। होर्डिंग में अखिलेश यादव के साथ अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, गुलशन यादव, मित्रसेन यादव और रिजवान जहीर की तस्वीरें लगाई गई थीं। पोस्टर पर ‘माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश’ जैसे आरोप लिखे थे। ये होर्डिंग शिवबाबा धाम परिसर के अंदर-बाहर और तिवारीपुर मार्ग पर लगाए गए थे।मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एलआईयू की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस पोस्टर लगाने वालों की पहचान के लिए पूछताछ कर रही है।सपा जिलाध्यक्ष जंगबहादुर यादव ने आरोप लगाया कि समाज में वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से भाजपा से जुड़े लोग ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। वहीं सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

कटेहरी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में शुरू हुए पोस्टर विवाद की आंच अंबेडकरनगर तक पहुंच गई। अकबरपुर के शिवबाबा धाम के पास रविवार देर रात तीन अलग-अलग स्थानों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर वाले विवादित होर्डिंग लगाए गए। सोमवार सुबह लोगों की नजर पड़ने पर क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और होर्डिंग उतरवा दिए।