Ambedkar Nagar News: घर में चल रही नकली दवा फैक्टरी, एसडीएम ने पकड़ी

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एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह की अगुवाई में जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. रणजीत कुमार और जैतपुर थाना प्रभारी प्रेमचंद की टीम ने गोपरीचांदपुर स्थित एक घर में छापा मारा। यह घर शिवम पांडेय के नाम बताया जा रहा है। टीम के पहुंचते ही घर में दवाओं के निर्माण और पैकिंग से जुड़ी सामग्री का जखीरा मिला। इसमें नकली गोलियां, तेल और चूर्ण के अलावा कंपनी के अलग-अलग उत्पादों के लोगो, बड़ी संख्या में खाली शीशियां और अन्य पैकिंग सामग्री शामिल है। मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई देर रात तक किए जाने की बात कही गई। एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद बरामद दवाओं और अन्य सामग्री का विस्तृत ब्योरा सामने आएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।कई जिलों में सप्लाई की आशंकाप्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर के भीतर लंबे समय से नकली दवाएं तैयार करने और उनकी पैकिंग का काम चल रहा था। सूत्रों के अनुसार, इन दवाओं की आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जिलों में सप्लाई किए जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यहां मुख्य रूप से हड्डियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाले तेल और दवाएं तैयार की जाती थीं। अधिकारी अब बरामद अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि इन्हें कहां-कहां और किस माध्यम से खपाया जा रहा था।