Ambedkar Nagar News: घर में चल रही नकली दवा फैक्टरी, एसडीएम ने पकड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:15 PM IST
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अंबेडकरनगर। जैतपुर क्षेत्र के गोपरीचांदपुर गांव में एक घर के भीतर कथित तौर पर वर्षों से चल रही नकली आयुर्वेदिक दवाओं की फैक्टरी का खुलासा हुआ है। योगीराज आयुर्वेद के नाम पर नकली दवाएं तैयार किए जाने की सूचना कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद डीएम ईशा प्रिया ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद गोपनीय तरीके से टीम गठित कर छापेमारी कराई गई। कार्रवाई के दौरान मौके से बड़ी संख्या में नकली दवाएं, तेल, चूर्ण, खाली शीशियां, कंपनी के उत्पादों के लोगो और पैकिंग सामग्री समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। देर शाम तक टीम बरामद सामग्री का मिलान और पूरा ब्योरा तैयार करने में जुटी रही।
एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह की अगुवाई में जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. रणजीत कुमार और जैतपुर थाना प्रभारी प्रेमचंद की टीम ने गोपरीचांदपुर स्थित एक घर में छापा मारा। यह घर शिवम पांडेय के नाम बताया जा रहा है। टीम के पहुंचते ही घर में दवाओं के निर्माण और पैकिंग से जुड़ी सामग्री का जखीरा मिला। इसमें नकली गोलियां, तेल और चूर्ण के अलावा कंपनी के अलग-अलग उत्पादों के लोगो, बड़ी संख्या में खाली शीशियां और अन्य पैकिंग सामग्री शामिल है। मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई देर रात तक किए जाने की बात कही गई। एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद बरामद दवाओं और अन्य सामग्री का विस्तृत ब्योरा सामने आएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कई जिलों में सप्लाई की आशंका
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर के भीतर लंबे समय से नकली दवाएं तैयार करने और उनकी पैकिंग का काम चल रहा था। सूत्रों के अनुसार, इन दवाओं की आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जिलों में सप्लाई किए जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यहां मुख्य रूप से हड्डियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाले तेल और दवाएं तैयार की जाती थीं। अधिकारी अब बरामद अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि इन्हें कहां-कहां और किस माध्यम से खपाया जा रहा था।
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एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह की अगुवाई में जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. रणजीत कुमार और जैतपुर थाना प्रभारी प्रेमचंद की टीम ने गोपरीचांदपुर स्थित एक घर में छापा मारा। यह घर शिवम पांडेय के नाम बताया जा रहा है। टीम के पहुंचते ही घर में दवाओं के निर्माण और पैकिंग से जुड़ी सामग्री का जखीरा मिला। इसमें नकली गोलियां, तेल और चूर्ण के अलावा कंपनी के अलग-अलग उत्पादों के लोगो, बड़ी संख्या में खाली शीशियां और अन्य पैकिंग सामग्री शामिल है। मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई देर रात तक किए जाने की बात कही गई। एसडीएम जलालपुर मधुमिता सिंह ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद बरामद दवाओं और अन्य सामग्री का विस्तृत ब्योरा सामने आएगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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कई जिलों में सप्लाई की आशंका
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घर के भीतर लंबे समय से नकली दवाएं तैयार करने और उनकी पैकिंग का काम चल रहा था। सूत्रों के अनुसार, इन दवाओं की आजमगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जिलों में सप्लाई किए जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यहां मुख्य रूप से हड्डियों के दर्द में इस्तेमाल होने वाले तेल और दवाएं तैयार की जाती थीं। अधिकारी अब बरामद अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि इन्हें कहां-कहां और किस माध्यम से खपाया जा रहा था।
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