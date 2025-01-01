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Ambedkar Nagar News: जमुनीपुर के 20 गांवों में बिजली गुल, शहरवासी भी हुए परेशान

Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
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Power outage in 20 villages of Jamunipur; city residents also face inconvenience
जमुनीपुर क्षेत्र में बिजली के तार पर गिरी डाल।
अंबेडकरनगर। अकबरपुर के जमुनीपुर क्षेत्र में बुधवार रात इंसुलेटर जलने और पेड़ की डाल गिरने से लगभग 20 गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी रात बाधित रही। बृहस्पतिवार भोर पांच बजे आपूर्ति बहाल होने पर लोगों को राहत मिली। यह बाधा करीब छह घंटे तक बनी रही, जिससे उपभोक्ताओं को काफी असुविधा हुई।
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कोटवा महमदपुर ट्रांसमिशन के जमुनीपुर बिजली घर से इन गांवों को बिजली मिलती है। बुधवार रात करीब 11 बजे जमुनीपुर नहर के पास इंसुलेटर फुंक गया, जिससे बिजली गुल हो गई। बिजलीकर्मी फाल्ट का पता लगाने में जुटे थे, पर तुरंत समस्या नहीं मिली। रात एक बजे सेखपुरा के पास बिजली लाइन पर पेड़ की डाल गिरने से तार टूट गया। बिजलीकर्मियों ने पहले इंसुलेटर ठीक किया, फिर टूटी डाल हटाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फाल्ट ठीक हुआ। बैरमपुर बरवा बिजली घर से अकबरपुर शहरी क्षेत्र को मिलने वाली बिजली भी पूरी रात प्रभावित रही। रात करीब एक बजे बिजली गुल होने के बाद, लगभग आधे घंटे बाद डेढ़ बजे आपूर्ति बहाल हुई। हालांकि, रात तीन बजे फिर से बिजली गुल हो गई, जो करीब 20 मिनट बाद सुचारू हो सकी। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने बताया कि फाल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
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