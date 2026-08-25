Ambedkar Nagar News: करंट की चपेट में आने से होमगार्ड की पत्नी की मौत

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रामजी चौबे जिला मुख्यालय पर ड्यूटी करते हैं। उनके अनुसार रविवार शाम करीब चार बजे घर में कटे तार के संपर्क में आने से रीता देवी करंट की चपेट में आ गईं। रात करीब नौ बजे वह ड्यूटी से घर लौटे। घर के बाहर किसी के न मिलने पर अंदर गए तो पत्नी का शव पड़ा मिला था। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।रीता देवी के तीन बच्चे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दोनों बेटे गुड्डू उर्फ अमित और राहुल कुमार सूरत की एक निजी फैक्टरी में काम करते हैं। मां की मौत की सूचना मिलते ही दोनों सूरत से घर के लिए रवाना हो गए। थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। संवाद