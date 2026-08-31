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Ambedkar Nagar News: लापता जया की तलाश के लिए प्रशासन से मांगी मदद

Mon, 31 Aug 2026 10:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:32 PM IST
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Help sought from the administration to find missing Jaya
आलापुर। चहोड़ा घाट पर सरयू नदी में डूबी नवविवाहिता जया पांडेय का सात दिन बाद भी पता नहीं चल सका है। एक सप्ताह से परिवार नदी में उसकी तलाश कर रहा है। शुरुआती सरकारी अभियान के बाद अब आर्थिक संकट के बीच परिजन निजी स्तर पर खोजबीन कर रहे हैं। सोमवार को जया के पिता शैलेश पांडेय ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर एसडीआरएफ टीम बुलाकर व्यापक अभियान चलाने की मांग की।
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जया 26 अगस्त को नदी में डूब गई थी। सूचना पर प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम से तलाश कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद परिवार ने स्टीमर और स्थानीय नाविकों की मदद से खोज जारी रखी। तीसरे दिन निजी खर्च पर घटनास्थल से करीब 14 किलोमीटर दूर कम्हरिया घाट तक स्टीमर चलवाया गया।
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पुलिस ने सोमवार को जया की छोटी बहन शुभी पांडेय से फिर पूछताछ की। शुभी के अनुसार, फोटो खींचते समय जया का पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गई। एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तेज बहाव के कारण तलाश में दिक्कत हो रही है।
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