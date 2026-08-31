Ambedkar Nagar News: बसों की थामी रफ्तार, स्टैंड पर खड़ी रहीं गाड़ियां
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:30 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:30 PM IST
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अंबेडकरनगर। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन राशि योजना खत्म होते ही रोडवेज बसों की संचालन व्यवस्था एक बार फिर सुस्त पड़ती नजर आई। सोमवार को अकबरपुर डिपो की 92 बसों में महज 77 बसें ही सड़क पर उतरीं, जबकि बड़ी संख्या में बसें अकबरपुर बस स्टैंड और बसखारी मार्ग स्थित अस्थायी बस स्टैंड पर खड़ी रहीं। बसों के खड़े रहने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। बसों के इंतजार में यात्री सड़क किनारे खड़े नजर आए।
अकबरपुर बस स्टैंड सोमवार को बसों से पूरी तरह भरा रहा। परिसर में कई बसें लंबे समय तक खड़ी रहीं। वहीं बसखारी मार्ग स्थित अस्थायी बस स्टैंड पर भी कई बसें खड़ी होने से यात्रियों को निर्धारित स्थान पर बस मिलने में परेशानी हुई। बस के इंतजार में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सड़क किनारे खड़े रहे। यात्रियों का कहना था कि बसें मौजूद होने के बावजूद उनका संचालन नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है।
डिपो प्रभारी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि बसों का संचालन कराया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि योजना सोमवार को समाप्त हो गई है। चालक-परिचालकों ने अवकाश लेने शुरू कर दिए हैं।
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अकबरपुर बस स्टैंड सोमवार को बसों से पूरी तरह भरा रहा। परिसर में कई बसें लंबे समय तक खड़ी रहीं। वहीं बसखारी मार्ग स्थित अस्थायी बस स्टैंड पर भी कई बसें खड़ी होने से यात्रियों को निर्धारित स्थान पर बस मिलने में परेशानी हुई। बस के इंतजार में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सड़क किनारे खड़े रहे। यात्रियों का कहना था कि बसें मौजूद होने के बावजूद उनका संचालन नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है।
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डिपो प्रभारी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि बसों का संचालन कराया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि योजना सोमवार को समाप्त हो गई है। चालक-परिचालकों ने अवकाश लेने शुरू कर दिए हैं।
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