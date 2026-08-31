फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Farmer dies after getting electrocuted in the field

Ambedkar Nagar News: खेत में करंट की चपेट में आकर किसान की मौत

Mon, 31 Aug 2026 10:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
Farmer dies after getting electrocuted in the field
अंबेडकरनगर। मालीपुर क्षेत्र में धान के खेत में निराई करते समय बिजली के केबल की चपेट में आने से किसान बलभद्र (60) की मौत हो गई। घटना के बाद शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। पहले पुलिस ने पंचनामा कर शव बड़े बेटे को सौंप दिया, लेकिन शाम को छोटे बेटे व बेटियों ने पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज भेजकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई।
विज्ञापन

धमरूआ निवासी बलभद्र सोमवार सुबह करीब आठ बजे खेत में धान की निराई करने गए थे। आरोप है कि दूसरे किसान द्वारा खेत तक ले जाई गई बिजली की केबल के संपर्क में आने से उन्हें करंट लग गया। आसपास मौजूद किसानों ने केबल को डंडे से हटाया और परिजनों को सूचना दी। आनन-फानन में बलभद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन


सूचना पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस पहुंची। मृतक के बड़े बेटे अनिल की मांग पर पुलिस ने पंचनामा कर शव बिना पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया। शाम को शव घर पहुंचने पर मृतक की बेटियों और छोटे बेटे ने पोस्टमार्टम के बिना अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। इसकी सूचना पर डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों की मांग के बाद स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पहले से पंचनामा होने का हवाला देते हुए दोबारा पंचनामा करने से इन्कार किया। बाद में दोनों थानों की पुलिस के बीच बातचीत के बाद शव को मेडिकल कॉलेज भेजा गया।


प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed