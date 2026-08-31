फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Football player Feroz Ashraf Khan passes away, condolences

Ambedkar Nagar News: फुटबॉल खिलाड़ी फिरोज अशरफ खान के निधन पर शोक

Mon, 31 Aug 2026 10:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Football player Feroz Ashraf Khan passes away, condolences
.फिरोज अशरफ खान (फाइल फोटो)
अंबेडकरनगर। मीरानपुर निवासी समाजसेवी और फुटबॉल खिलाड़ी फिरोज अशरफ खान (50) के निधन से खेल जगत सहित सर्वसमाज में शोक छा गया। वे जिला फुटबॉल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुहम्मद अरशद खान के भतीजे थे। फिरोज अशरफ हृदय रोग से पीड़ित थे और लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था। शनिवार शाम को उनके निधन का समाचार मिलते ही आवास पर लोगों का तांता लग गया।
विज्ञापन

रविवार को अयोध्या मार्ग स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। नमाज-ए-जनाजा हाफिज नसीरुद्दीन ने पढ़ाई। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव गिरिजा शंकर सिंह, उपाध्यक्ष देवानंद शर्मा, इकरामुल हक, सुधीर चतुर्वेदी, मंसूर खान ने शोक प्रकट किया। जिला क्रिकेट संघ के राकेश सोनकर, हादी रजा मशहदी, अजय श्रीवास्तव, बाकर रजा बब्लू सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed