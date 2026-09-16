फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Crowd at District Hospital OPD; 1,564 patients received treatment

Ambedkar Nagar News: जिला अस्पताल की ओपीडी में भीड़, 1564 मरीजों ने कराया उपचार

Wed, 16 Sep 2026 11:06 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Crowd at District Hospital OPD; 1,564 patients received treatment
जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को फिजी​शियन के कक्ष के बाहर कतार में खड़े उपचार कराने पहुंचे
अंबेडकरनगर। मौसम में बदलाव के साथ बीमारियों का असर जिला अस्पताल की ओपीडी में भी दिखाई देने लगा है। बुधवार को 1564 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। अस्पताल खुलते ही परचा काउंटर पर मरीजों की भीड़ जुट गई। परचा बनवाने के बाद मरीजों को फिजीशियन समेत अन्य ओपीडी कक्षों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
विज्ञापन


सबसे अधिक दबाव फिजीशियन की ओपीडी में रहा। तीन फिजीशियन के कक्षों में करीब 600 मरीजों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। डॉ. ब्रेमहेम, डॉ. योगेश वर्मा और डॉ. विवेक पांडेय के कक्षों के बाहर मरीजों की कतार लगी रही। त्वचा रोग विभाग में 124, ईएनटी में 160 और नेत्र रोग विभाग में 79 मरीज पहुंचे। वहीं, 44 मरीजों की ईसीजी की गई। सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि सभी मरीजों का उपचार कराया गया। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
विज्ञापन



बेड नहीं मिला तो स्ट्रेचर पर इलाज
जिला अस्पताल की इमरजेंसी में बुधवार सुबह बेड की कमी के कारण चार मरीजों को स्ट्रेचर पर उपचार कराना पड़ा। सुबह 10:59 बजे इमरजेंसी के सभी 18 बेड मरीजों से भरे थे। इसके बाद आने वाले मरीजों के लिए तत्काल बेड उपलब्ध नहीं हो सका। स्ट्रेचर पर मरीजों का चिकित्सकीय उपचार जारी रहा, लेकिन भर्ती मरीज के लिए निर्धारित बेड नहीं मिलने के कारण उन्हें उसी व्यवस्था में इलाज कराना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन



राउंड पर गए चिकित्सक, इंतजार करते रहे मरीज
जिला अस्पताल की फिजीशियन ओपीडी में बुधवार सुबह मरीजों को चिकित्सक के इंतजार में खड़ा रहना पड़ा। सुबह 10:52 बजे तक डॉ. विवेक पांडेय का कक्ष खाली था, जबकि बाहर मरीजों की कतार लगी थी। बीमारी और जांच की जरूरत के बीच मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान चिकित्सक के राउंड पर होने की बात सामने आई।



लंबी कतार ने बढ़ाई परेशानी
श्रवण क्षेत्र निवासी राजबहादुर गांठ और दर्द की समस्या लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे अस्पताल आने के बाद करीब दो घंटे तक चिकित्सक से मिलने के लिए कतार में खड़े रहना पड़ा। कानपुर निवासी अजीत रोजगार के सिलसिले में अकबरपुर में रहते हैं। वह सीबीसी जांच कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 10 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद जांच और चिकित्सकीय परामर्श के लिए करीब एक घंटे इंतजार करना पड़ा।

जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को फिजीशियन के कक्ष के बाहर कतार में खड़े उपचार कराने पहुंचे

जिला अस्पताल की ओपीडी में बुधवार को फिजीशियन के कक्ष के बाहर कतार में खड़े उपचार कराने पहुंचे

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed