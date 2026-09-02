Ambedkar Nagar News: जिला अस्पताल में खांसी, सांस और विटामिन की दवाएं खत्म

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सरकार की ओर से जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए 360 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में केवल 349 प्रकार की दवाएं ही उपलब्ध हैं। कई आवश्यक और नियमित उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं खत्म होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में, दवा काउंटर पर चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवा उपलब्ध न होने पर कई बार दूसरी दवा देकर काम चलाया जा रहा है।मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का मुख्य कारण निशुल्क जांच और दवाएं मिलना है। जब डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं होतीं, तो उन्हें मजबूरी में बाहर से खरीदना पड़ता है। यह अतिरिक्त खर्च आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।इन दवाओं की है कमीएंब्रोक्सोल सिरप: खांसी के उपचार में इस्तेमाल होने वाला यह सिरप लगभग एक माह से अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।सेराटियोपेप्टिडेज: चोट, सूजन और दर्द जैसी स्थितियों में प्रयोग की जाने वाली यह दवा कई दिनों से खत्म है।मिथाइलकोबालामिन: विटामिन बी-12 की कमी, नसों की कमजोरी और हाथ-पैरों में झनझनाहट से पीड़ित मरीजों को इस दवा की कमी के कारण समस्या हो रही है। इसके स्थान पर बी कॉम्प्लेक्स देकर काम चलाया जा रहा है।ईटोफिलिन टैबलेट: सांस संबंधी परेशानी वाले मरीजों को इस टैबलेट की अनुपलब्धता के कारण बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है।कई बार पत्राचार किया गयादवाओं की आपूर्ति के लिए कई बार पत्राचार किया गया है। जब तक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक वैकल्पिक दवाओं से काम चलाया जा रहा है। डॉ. पीएन यादव, सीएमएस