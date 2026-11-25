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पुलिस के अनुसार, 24 नवंबर को सुबह करीब सात बजे एक युवक बाइक से बिड़हर घाट पुल पर पहुंचा था। उस समय कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर स्नान कर रहे थे। युवक ने पुल के पास अपनी बाइक खड़ी की और सरयू नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह पानी में जाने के बाद दोबारा ऊपर नहीं आ सका। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।सूचना मिलने के बाद एसडीएम राहुल गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद खोज अभियान तेज कर दिया गया। पहले स्थानीय गोताखोरों और बाद में पीएसी कंपनी के गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन शाम होने के कारण खोज नहीं हो सकी। बुधवार सुबह आठ बजे प्रतापगढ़ से बुलाई गई एसडीआरएफ टीम ने नदी में सर्च अभियान शुरू किया। करीब तीन घंटे के अथक प्रयास के बाद गोताखोरों ने मौसम का शव बरामद कर लिया। सीओ आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि शव को बरामद कर लिया गया है।बुझ गया घर का चिरागबेटे मौसम की मौत के बाद पिता संजय गिरी का रो-रोकर बुरा हाल है। इकलौते बेटे की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विवाहिता बहन करुणा और दीपाली के अलावा छोटी बहन अंतिमा के आंसू भाई की मौत के बाद थम नहीं रहे हैं। परिवार में शोक का माहौल है।