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परिजनों के मुताबिक, विनोद सिंह दिल्ली में रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। 25 नवंबर को उनके भतीजे की शादी थी। इसमें शामिल होने के लिए वह 15 नवंबर को अपनी पत्नी और भतीजे के साथ बेटी साधना और नाती सत्या को लेकर दिल्ली गए थे। शादी समारोह संपन्न होने के बाद परिवार शनिवार को आजमगढ़ में होने वाले भतीजे के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए कार से लौट रहा था।इसी दौरान आगरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर भोर करीब तीन बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार सवार सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने विनोद सिंह और सत्या को मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम फैल गया। सीओ भीटी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना आगरा में हुई है। परिजनों की ओर से स्थानीय पुलिस को अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है।पोते की मौत की खबर सुन बेसुध हुईं दादीसत्या और उसके नाना विनोद की मौत की खबर शनिवार को गोपालपुर गांव पहुंची तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। जिस घर में शादी समारोह से लौट रहे अपनों के स्वागत की तैयारी थी, वहां मातम छा गया। पोते सत्या की मौत की खबर सुनते ही दादी ज्ञानती देवी सुध-बुध खो बैठीं। रोते-रोते वह अचेत हो गईं। बाबा राजबहादुर सिंह का भी रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार का लाडला सत्या अकबरपुर स्थित वीएसएस इंटर कॉलेज में कक्षा दो का छात्र था। उसकी आठ वर्षीय बहन पीहू भाई को याद कर बार-बार रो रही है। दोनों भाई-बहन साथ खेलते और समय बिताते थे। एक ही हादसे में नाना और नाती की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।