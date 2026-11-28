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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व ज्योत्सना बंधु ने सभी संबंधित विभागों को समय रहते आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निकायों को रैन बसेरों का निरीक्षण कर वहां कंबल, तख्त, हीटर और केयरटेकर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। जरूरतमंदों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव भी जलवाए जाएंगे।स्वास्थ्य विभाग को जिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आश्रय स्थलों पर पर्याप्त दवाएं रखने तथा ठंड से प्रभावित लोगों के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग राहत सामग्री तैयार रखेगा, जबकि सूचना विभाग शीतलहर से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा।कृषि विभाग किसानों को पाले से फसलों की सुरक्षा के उपाय बताएगा। पशुपालन विभाग पशुओं के लिए शेड, चारा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। वहीं, परिवहन विभाग को कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़कों पर रिफ्लेक्टर टेप और कैट्स-आई लगाने को कहा गया है। अग्निशमन विभाग हीटर और अंगीठी के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करेगा।एडीएम ने सभी विभागों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और शीतलहर से बचाव की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है।