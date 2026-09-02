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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   BJP district vice president injured in accident, the car of the district president going to see also met with an accident

Ambedkar Nagar News: हादसे में भाजपा जिला उपाध्यक्ष घायल, देखने जा रहे जिलाध्यक्ष की गाड़ी भी हादसे का शिकार

Wed, 02 Sep 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 10:45 PM IST
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BJP district vice president injured in accident, the car of the district president going to see also met with an accident
भाजपा जिला उपाध्यक्ष को देखने पहुंचे जिला अध्यक्ष दिलीप पटेल देव
अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमरेंद्रकान्त सिंह घायल हो। उन्हें देखने के लिए जा रहे भाजपा जिलाध्यक्ष देव पटेल की गाड़ी भी आलापुर में दुर्घटना का शिकार हो गई। घायल अमरेंद्र कांत सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष बाल बाल बच गए।
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जानकारी के अनुसार अकबरपुर के बरियावन बाजार स्थित भगाही नहर के पास भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरेंद्रकान्त सिंह की कार अचानक सड़क पर आए वनरोज से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और अमरेंद्रकान्त सिंह घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और समर्थक मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया।
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उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई और उन्हें घर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार वह अब स्वस्थ हैं। वहीं, वाहन की टक्कर से वनरोज की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाकर वनरोज के शव को दफना दिया गया। इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष की हालत खतरे से बाहर है।
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इधर, अमरेंद्रकान्त सिंह के घायल होने की सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष देव पटेल अपने साथियों के साथ उन्हें देखने के लिए जहांगीरगंज क्षेत्र के नरियांव स्थित उनके घर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान आलापुर क्षेत्र में रामनगर बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास उनकी गाड़ी में एक दूसरी गाड़ी की साइड लग गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और कुछ देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा।


बताया गया कि जिलाध्यक्ष ने दूसरी गाड़ी के चालक से वाहन में हुए नुकसान की मरम्मत का खर्च देने को कहा। चालक ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए खर्च देने में असमर्थता जताई। चालक की स्थिति को देखते हुए जिलाध्यक्ष ने मानवीयता दिखाते हुए जाने दिया।

इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी चालक को परेशान न करने और उसे जाने देने की बात कही।

इस दौरान जिला महामंत्री मोनू सिंह, विनोद कुमार यादव समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
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