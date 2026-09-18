Ambedkar Nagar News: तीन दिन बाद चला सर्वर, कुछ घंटे में फिर हुआ ठप

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सर्वर खराब रहने के कारण उप डाकघर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को खातों में रुपये जमा करने और निकासी के लिए इंतजार करना पड़ा। तीन दिन बाद शुक्रवार सुबह व्यवस्था बहाल होने के कुछ घंटे बाद ही दोबारा खराबी आने से समस्या बनी रही। विज्ञापन

हालांकि रजिस्ट्री और ईमेल के माध्यम से होने वाले विभागीय कार्य सामान्य रूप से संचालित होते रहे। उप डाकघर के कैशियर एवं प्रभारी पोस्टमास्टर राजेश सिंह ने बताया कि मंगलवार से सर्वर में तकनीकी खराबी है। शुक्रवार को कुछ देर के लिए सर्वर चला था, लेकिन फिर समस्या आ गई। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। सर्वर खराब रहने के कारण उप डाकघर पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को खातों में रुपये जमा करने और निकासी के लिए इंतजार करना पड़ा। तीन दिन बाद शुक्रवार सुबह व्यवस्था बहाल होने के कुछ घंटे बाद ही दोबारा खराबी आने से समस्या बनी रही।हालांकि रजिस्ट्री और ईमेल के माध्यम से होने वाले विभागीय कार्य सामान्य रूप से संचालित होते रहे। उप डाकघर के कैशियर एवं प्रभारी पोस्टमास्टर राजेश सिंह ने बताया कि मंगलवार से सर्वर में तकनीकी खराबी है। शुक्रवार को कुछ देर के लिए सर्वर चला था, लेकिन फिर समस्या आ गई। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है।

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आलापुर। रामनगर स्थित उप डाकघर में सर्वर की तकनीकी खराबी से उपभोक्ताओं की परेशानी शुक्रवार को भी जारी रही। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे सर्वर में खराबी आने के बाद जमा-निकासी समेत अन्य लेनदेन प्रभावित हो गया था। शुक्रवार सुबह सर्वर दुरुस्त होने पर कामकाज सामान्य हुआ और उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। हालांकि दोपहर करीब 2:30 बजे सर्वर में फिर तकनीकी समस्या आ गई, जिससे लेनदेन दोबारा प्रभावित हो गया।