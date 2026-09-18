Ambedkar Nagar News: जलालपुर व आलापुर में सचल ग्राम न्यायालय 26 को
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:56 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
अंबेडकरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 26 सितंबर को जलालपुर और आलापुर तहसील क्षेत्र में सचल न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया जाएगा।
जलालपुर में पंचायत भवन रुकुनपुर कासिमपुर में दोपहर 12 से तीन बजे तक सचल ग्राम न्यायालय लगेगा। वहीं, जहांगीरगंज खंड विकास अधिकारी कार्यालय में दोपहर 12 से शाम चार बजे तक न्यायालय का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम वर्मा ने संबंधित वादकारियों से निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपने विवादों का निस्तारण कराने की अपील की है। (संवाद)
विज्ञापन
जलालपुर में पंचायत भवन रुकुनपुर कासिमपुर में दोपहर 12 से तीन बजे तक सचल ग्राम न्यायालय लगेगा। वहीं, जहांगीरगंज खंड विकास अधिकारी कार्यालय में दोपहर 12 से शाम चार बजे तक न्यायालय का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम वर्मा ने संबंधित वादकारियों से निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपने विवादों का निस्तारण कराने की अपील की है। (संवाद)