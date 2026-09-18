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Ambedkar Nagar News: यूपीआई पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

Fri, 18 Sep 2026 10:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:55 PM IST
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Congress protests against proposed UPI charges
शहर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री ओमपकाश राजभर को पूजन सामग्री सौंपते कांग्रेस जिलाध्यक्ष क
अंबेडकरनगर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर को प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए प्रतीकात्मक रूप से पूजन सामग्री भेंट की।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव व्यापारियों और आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। इससे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित शुल्क पर पुनर्विचार करने तथा यूपीआई भुगतान व्यवस्था को पहले की तरह सरल, सुलभ और सुगम बनाए रखने की मांग की।
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कार्यकर्ताओं ने तहसील तिराहे पर व्यापारियों से संपर्क अभियान भी चलाया। प्रदर्शन में विशाल वर्मा, राजबहादुर मिश्रा, ज्ञानेंद्र पाठक, कुलदीप उपाध्याय, मिसबाहुदीन, संजय यादव, दद्दू गुप्ता, लाल मुहम्मद, दीपांशु मौर्य, आशीष सोनकर, राजीव गुप्ता और अशोक सत्यार्थी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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