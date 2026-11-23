अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर के खपुरा बाजार में रविवार शाम मुकदमे की पैरवी की रंजिश में जनपद न्यायालय के अधिवक्ता अवधेश पांडेय पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने उनकी बाइक रोककर लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। हमले में उनका दायां जबड़ा और दांत टूट गया। सिर, मुंह और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

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