अंबेडकरनगर: धागा मिल में काम करने वाली 17 महिला कर्मी फूड पॉइजनिंग का शिकार, मामले को दबाने का आरोप

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इनमें कुछ महिला कर्मियों के नाबालिग होने की भी चर्चा है। इन सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मिल प्रबंधन पर मामले को दबाने के प्रयास के आरोप लगाए जा रहे हैं। विज्ञापन



सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। घटना की वास्तविक वजह और प्रभावित महिलाकर्मियों की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। इनमें कुछ महिला कर्मियों के नाबालिग होने की भी चर्चा है। इन सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मिल प्रबंधन पर मामले को दबाने के प्रयास के आरोप लगाए जा रहे हैं।सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है। घटना की वास्तविक वजह और प्रभावित महिलाकर्मियों की स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है।

अलीगंज के इनामीपुर स्थित पार्थ ट्रेड धागा मिल में काम करने वाली 17 महिलाकर्मियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महिलाकर्मियों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की बात सामने आ रही है।