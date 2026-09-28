Ambedkar Nagar News: सड़क हादसों में युवक और बुजुर्ग की मौत

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आलापुर संवाद के अनुसार, आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के अचलीपुर निवासी अंकुर पांडेय गांव के मित्र प्रवेश पांडेय (20) और गोरथानी निवासी आजम अली (21) के साथ बाइक से आलापुर के लखमीपुर स्थित प्रवेश की ननिहाल जा रहे थे। बाइक अंकुर चला रहे थे। गोहनरपुर के पास न्योरी की ओर से रामनगर जा रहे ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में अंकुर ट्रक के नीचे आ गए, जबकि प्रवेश और आजम उछलकर दूर जा गिरे। हेलमेट न पहने होने के कारण अंकुर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों साथियों को मामूली चोटें आईं। सीएचसी रामनगर में उपचार के बाद परिजन उन्हें आजमगढ़ लेकर चले गए।हादसे के बाद भाग रहे ट्रक को यातायात व्यवस्था में तैनात सिपाही अभिमन्यु सरोज और ज्वाला प्रसाद गुप्ता ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। अंकुर इस बार हाईस्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मौत की खबर से मां मनोजा पांडेय बेसुध हो गईं। पिता मुन्ना पांडेय का भी रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी बहन दीक्षा बीए और छोटा भाई अंकुश कक्षा आठ में पढ़ता है। सीओ आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।हंसवर संवाद के अनुसार, रामपुर बेनीपुर निवासी जियालाल रविवार शाम करीब चार बजे हीरापुर बाजार से सामान लेकर पैदल घर लौट रहे थे। प्रीतमपुर के पास पीछे से आए ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। सिर और शरीर में गंभीर चोट लगने पर उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी मनोरमा का रो-रोकर बुरा हाल है। पुत्र गिरजेश ने बताया कि उनकी तीन बहनों का विवाह हो चुका है। कंचन दिव्यांग हैं, जबकि सबसे छोटी बहन रानिका (20) है। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि जांच के बाद ऑटो और चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।