फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   2,013 patients visited the district hospital.

Ambedkar Nagar News: जिला अस्पताल पहुंचे 2013 मरीज

Mon, 28 Sep 2026 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
2,013 patients visited the district hospital.
ओपीडी में चिकित्सक को ​दिखाने के लिए खड़े लोग। संवाद
अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भारी भीड़ के आगे व्यवस्थाएं बेपटरी नजर आईं। सुबह से ही परचा काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्ष तक मरीजों की लंबी कतार लगी रही। परचा बनवाने के लिए मरीजों और तीमारदारों को जद्दोजहद करनी पड़ी, जबकि डॉक्टर को दिखाने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ा। भीड़ और उपचार में लग रहे अधिक समय को देखते हुए कई मरीज कतार में खड़े रहने के बजाय बैठकर अपनी बारी का इंतजार किया।
विज्ञापन

सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 1746 और एमसीएच विंग में 267 (कुल 2013) मरीजों का पंजीकरण हुआ। इनमें 800 से अधिक मरीजों ने फिजीशियन से उपचार कराया। त्वचा रोग की ओपीडी में 164 और ईएनटी में 229 मरीज पहुंचे। इसके अलावा 50 मरीजों का ईसीजी, 144 का एक्सरे और 200 से अधिक मरीजों की खून की जांच की गई।
विज्ञापन

सबसे अधिक भीड़ फिजीशियन डॉ. योगेश वर्मा और डॉ. विवेक पांडेय के कक्ष के बाहर रही। मरीजों की संख्या अधिक होने से चिकित्सकों पर भी लगातार काम का दबाव बना रहा। ओपीडी में भीड़ नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को भी मशक्कत करनी पड़ी। पंजीकरण के बाद चिकित्सक कक्ष के बाहर भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इससे बुजुर्गों और गंभीर समस्या वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed