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Ambedkar Nagar News: श्रवणधाम में 50 लाख से स्थापित होगी निषादराज की प्रतिमा

Sun, 15 Nov 2026 10:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 10:33 PM IST
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A statue of Nishadraj will be installed at Shravandham at a cost of 50 lakh.
अंबेडकरनगर। श्रवणधाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। यहां 50 लाख रुपये की लागत से निषादराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं, 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि से म्यूजियम गैलरी और कैफेटेरिया का निर्माण कराया जाएगा।
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रविवार को डीएम ईशा प्रिया ने सीडीओ वैभव मिश्रा और कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस यूनिट-44 के अधिशासी अभियंता देवव्रत पवार के साथ श्रवणधाम का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्यों और पर्यटन सुविधाओं की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही प्रतिमा स्थापना, म्यूजियम गैलरी, कैफेटेरिया और परिसर के सुंदरीकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
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डीएम ने कार्ययोजना तैयार कर सभी निर्माण कार्य समय और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने को कहा। उन्होंने कहा कि श्रवणधाम जिले की महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। विकास कार्य पूरे होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
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