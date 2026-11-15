Ambedkar Nagar News: अयोध्या मेले के लिए कल से 33 बसों का होगा संचालन

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श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अलग-अलग स्थानों से बसों के संचालन की व्यवस्था की गई है। अकबरपुर डिपो से 10, टांडा और जहांगीरगंज से चार-चार बसें चलाई जाएंगी। वहीं, लखनऊ रूट पर 15 बसों का संचालन होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए हर आधे घंटे पर एक बस रवाना की जाएगी।प्रभारी एआरएम डीके चौबे ने बताया कि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बसों को अलग-अलग स्टेशनों पर रिजर्व रखा गया है। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि अकबरपुर डिपो में आठ बसें अतिरिक्त रूप से तैयार रखी गई हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इन बसों को भी तत्काल संचालन में लगाया जाएगा।