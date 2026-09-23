Prayagraj News: फेसबुक पर अलविदा का स्टेटस लगाकर फंदे पर लटका युवक

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सुल्तानपुर भावा निवासी अदनान अली पीवीसी पैनल का काम करता था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वह दो भाई एक बहन में सबसे छोटा था। अदनान कई वर्षों से नानी के साथ रहता था।अदनान के मामा इरफान ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब आठ बजे सुल्तानपुर भावा वाले घर से वह अपनी भांजी को स्कूल छोड़ने गया था। इसके बाद वह बाइक से करेली लौट आया। करीब नौ बजे बहन ने उसे फोन किया, लेकिन कॉल नहीं उठा।परेशान परिवार के लोग करेली पहुंचे। यहां अंदर से दरवाजा बंद था। खिड़की से झांककर देखा तो अदनान कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका था। करेली थाना प्रभारी सचिदानंद सिंह ने बताया कि आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, मामले की जांच की जा रही है। बुधवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।परिजनों के मुताबिक, मोहल्ले में आसपास सीसीटीवी कैमरे में अदनान का फुटेज सामने आया। इसमें दिखा कि वह सुबह करीब 8:45 बजे बाइक से अकेला घर लौटा। बाइक घर के बाहर खड़ी की और अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगा दिया और दूसरे दरवाजे से घर के अंदर चला गया।